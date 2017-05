«Lancer des écoles à travers le territoire national»

Par DDK | Il ya 1 heure | 74 lecture(s)

La présidente de la Commission nationale du football féminin et membre du bureau exécutif de la FAF, Radia Fertoul, se projette dans l’avenir.

En effet, elle compte lancer des écoles de formation pour les fillettes âgées entre 6 et 11 ans, et ce à travers le territoire national. «Le but est de travailler à la base avec des fillettes de 6 à 11 ans, pour former une bonne nouvelle génération de joueuses, dont pourront profiter prochainement des catégories d'âge supérieur», a-t-elle déclaré à l’APS. Et d’ajouter : «J'ai déjà demandé aux 18 académies de football, relevant des directions de la jeunesse et des sports (DJS), d'intégrer la section féminine dans leur programme, puisqu'elles se chargeaient uniquement des garçons de 8 à 11 ans, qui s'entraînent à raison de deux séances par semaine". L’ancienne internationale Radi Fertoul souhaite, par ailleurs, travailler en étroite collaboration avec les clubs professionnels des Ligues 1 et 2 Mobilis : «Ce qui va donner une plus grande envergure au projet», estime-t-elle. Elle précisera, en outre, que «le rôle de la FAF consistera à assurer le suivi pédagogique des techniciens chargés de la formation des fillettes, alors que le MJS leur fournira les moyens matériels dont elles auront besoin". Il y a lieu de signaler qu’il y a 50 clubs féminins, encadrés par 162 techniciens dont 80 femmes. La FAF compte également 1804 licenciées, dont 665 chez les seniors. Mais le grand nombre des licenciées est chez les U17 et U20 avec 1094 athlètes. Enfin, chez les U14, il n’y a, en ce moment, que 45 licenciées. D’après Radia Fertoul, «ce projet s’étalera sur quatre ans (2017-2020) et sa réalisation se fera en collaboration avec l'Association nationale pour la promotion et le développement du sport féminin, les académies relevant du ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS) et les 50 clubs féminins déjà existants en Algérie ». Nombreux sont ceux qui estiment que cette initiative mérite d’être encouragée, pour permettre au football féminin en Algérie de prendre une autre dimension et d’évoluer davantage.

A. M.