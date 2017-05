Alcaraz continue sa tournée européenne

Par DDK | Il ya 1 heure | 100 lecture(s)

Le sélectionneur national Alcaraz Lucas, en tournée en Europe, a rencontré plusieurs joueurs internationaux.

Après av oir assisté au match Leganes-Bétis (Espagne) où il a eu une discussion avec le capitaine Aissa Mandi, le nouveau driver des Verts, accompagné du manager de l’EN, Hakim Medane, s’est rendu en Allemagne où il a rencontré Nabil Bentaleb, à l’issue du match ayant mis aux prises Schalke à Hambourg. Juste après cette rencontre, et après avoir publié des photos sur son compte Twitter, Alcaraz et Medane ont pris la destination de l’Angleterre, où ils ont eu des rencontres avec plusieurs joueurs, anciens, nouveaux et futurs sélectionnés. Il y eut un tête-à-tête avec M’Bolhi et Bensebaini, à l’issue du match Caen-Rennes, avant de se réunir avec Abeid (Dijon), Tahrat (Angers) et Bennacer (Tours). Alcaraz a eu aussi une série de réunions avec Benzia (Lille), Belkalem (Orléans), Zeffane (Rennes) et Ferhat (Le Havre). Sa tournée s’est poursuivie, hier, en Belgique où il devait rencontrer Sofiane Hanni (Anderlecht), Belfodil (Standard de Liège) et Idriss Saâdi (Courtois), avant de se rendre en Angleterre, au Portugal et en Italie, pour aller à la rencontre des Mahrez et Slimani (Leicester), Feghouli (West Ham), Brahimi (FC Porto), Hamzaoui (Nacional Funchal), Ghoulam (Naples), Mesbah (Crotone) et Taider (Bologne). Après sa tournée en Europe, le sélectionneur national sera appelé à fixer la date du début du stage de préparation pour les deux matchs prévus en Juin contre la Guinée en amical le 6 du mois prochain et le 11 contre le Togo dans le cadre de la 1ère journée des éliminatoires de la CAN 2019. Lucas Alcaras est également appelé, à son retour en Algérie, à assister à quelques rencontres du championnat pour voir évoluer quelques joueurs susceptibles d’intégrer les Verts pour les futures échéances.

A. M.