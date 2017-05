Le club écope d’une amende

Par DDK | Il ya 1 heure | 90 lecture(s)

Se basant sur les rapports des officiels du dernier match du championnat JSMB - USMB (2-1), la commission de discipline (CD) de la LFP, réunie avant-hier en session hebdomadaire, a infligé une amende financière de l’ordre de 100 000 DA à la JSM Béjaïa.

Cette sanction intervient suite à l’utilisation et aux jets de projectiles par les supporters béjaouis, lors de cette rencontre, ayant entraîné son arrêt pendant quatre minutes. En outre, même le joueur du club béjaoui Bitraoui Farés a écopé d’un avertissement «pour comportement anti-sportif». Par ailleurs, selon une source proche de la direction du club, une réunion de travail est attendue dans les heures qui viennent entre le boss Boualem Tiab, rentré de France cette semaine, et les dirigeants du club. Selon notre interlocuteur, plusieurs points importants seront à l’ordre du jour, à l’instar du bilan technique de l’équipe A, qui sera sans doute passé en revue par les responsables de la JSMB, ainsi que la situation financière des joueurs, toujours en attente de leur dû. Aussi, M. Tiab animera une conférence de presse pour s’étaler sur de nombreux de points inhérents à l’actualité de son club. Pour rappel M. Tiab, avait annoncé, dans une récente missive adressée aux amoureux de la JSMB, de son intention, et celle de ses proches collaborateurs, de se retirer des affaires du club après présentation des bilans moral et financier lors de la tenue de la prochaine AGO.

B Ouari.