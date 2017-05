Préparer le MCO pour l’honneur

Par DDK | Il ya 1 heure | 101 lecture(s)

Après la programmation par la LNF du prochain match contre le MCO pour samedi prochain, le staff technique, sous la houlette d’Amar Allou, a fixé la reprise pour hier, afin de bien préparer ce déplacement vers l’Ouest du pays.

Ainsi, après la bonne prestation de vendredi dernier devant l’USMBA, le coach essayera, sûrement, de corriger les lacunes du groupe, en renouvelant sa confiance aux joueurs qui ont donné satisfaction dernièrement. Il essayera, aussi, de récupérer certains blessés, à l’image de Yaya et Ferhat qui peuvent jouer d’entrée. Le staff technique craindrait, par ailleurs, les absences répétées de certains joueurs, à l’image de Boucherit, Lakhdari, Khadir, Bentayeb, Boulemdaïs et souhaite que la nouvelle direction prenne les décisions nécessaires, pour faire régner de l’ordre au sein du club. Sur un autre volet, Amar Allou pense à donner plus de chances aux jeunes joueurs qu’il compte lancer dans le bain et préparer pour la saison prochaine, sachant que d’aucuns estiment que la politique de recrutement, prônée par le club depuis des années, n’a rien donné.

Mustapha Rezki s’active à régler le problème de la CRL

Il faut penser réellement à la formation, préconise-t-on, surtout que les effectifs des jeunes catégories du MOB renferment des éléments pétris de qualités. Le nouveau président du conseil de gestion de la SSPA/MOB, Mustapha Rezki, était depuis hier à Alger, pour régler certaines situations conflictuelles du club avec la CRL, où plusieurs joueurs ont déjà déposé leurs contrats. Ainsi, il y défendra la cause du MOB et sera appelé à régler les situations financières de chaque joueur, après étude des situations cas par cas. Mustapha Rezki se rendra aussi aux sièges de la FAF et de la LNF, pour s’enquérir de la situation du club vis-à-vis de ces entités. En outre, une entrevue avec le ministre de la Jeunesse et des sports était fixée pour hier. Ce dernier a promis des aides et des garanties au club, lors d’une brève discussion qu’il a eu avec Rezki à Béjaïa, vendredi dernier, au sujet des subventions bloquées.

