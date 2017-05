Une dérnière pour la forme

Par DDK | Il ya 15 minutes | 42 lecture(s)

Le championnat de la division inter-régions arrivera à terme ce week-end avec le déroulement de la 30e et dernière journée.

Le champion de ce groupe centre est déjà connu depuis la semaine passée et il s’agit de l’ES Ben Aknoun qui fêtera son accession samedi au stade El Mokrani avec la venue du NRB Achir relégué lui en régionale une. Sinon, pour le reste des rencontres de cette ultime journée, elles sont toutes prévues ce vendredi à 15h.

La JS Azazga, qui a réussi une victoire la semaine dernière au stade Tirsatine face à l’ES Berrouaghia, rendra visite, demain, au deuxième au classement, le FC Bir El Arch qui lui a perdu face au CA Kouba le week-end dernier. Les Azazguis veulent terminer la saison sur une bonne note, lors de ce déplacement avec au moins un match nul ou pourquoi pas une victoire, pour gagner d’autres marches au classement final. La mission des Rouge et Noir, drivés par Hocine Chikhi, est certes difficile mais ces derniers restent capables de surprendre leur adversaire, démoralisé après avoir raté l’accession qui était son objectif.

Les joueurs de la JSA sont déterminés à réussir une belle prestation au stade de Bir El Arch, pour empocher les trois points qui seront mis en jeu et partir en vacances la conscience tranquille et la sensation du devoir accompli comme il se doit. C’est là d’ailleurs le souhait des dirigeants à leur tête le président Farid Sahi : «on espère que les joueurs terminent la saison en force en arrachant la victoire à Bir El Arch. On a une bonne équipe capable de réaliser un meilleur parcours la saison prochaine. On va essayer de terminer en force ce championnat de la saison avant de penser au prochain exercice, où nos ambitions seront revues à la hausse». Les joueurs de la JS Azazga veulent finir en apothéose et sont décidés à s’offrir le dauphin du championnat de l’inter-régions le FC Bir El Arch et à terminer cette saison parmi les équipes du haut du tableau. Ce qui reste possible surtout après leur dernier succès à domicile face à l’ES Berrouaghia 3e au classement. Les Rouge et Noir sont animés d’une grande volonté pour réussir une belle fin de saison. Pour le reste des rencontres le CRB Ouled Djellal accueillera le WA Rouiba, tandis que l’IRB Ain Lahdjar donnera la réplique au MB Hassi Messaoud. L’ES Berrouaghia défiera l’USM Sétif, alors que l’AS Bordj Ghedir recevra l’OMR El Annaser. Enfin le CRB Ain Djasser affrontera sur son terrain son homologue du CA Kouba. le leader du championnat et qui a accédé en division nationale amateur en l’occurrence l’ES Ben Aknoun, jouera son match ce samedi sur son terrain et devants es supporters, face au NRB Achir pour fêter sa montée historique en division supérieure.

Massi Boufatis