Soummam fête son accession

La 29e et avant-dernière journée du championnat, disputée mardi après-midi, a été une occasion pour le leader, l’US Soummam, qui avait déjà assuré son passage au palier supérieur le week-end passé, de fêter son accession en régionale 2 à l’occasion de la réception du doyen des clubs de la Kabylie, le SS Sidi-Aïch.

En effet, l’USS a réussi à offrir à son public une dernière victoire. Fidèles à leurs habitudes depuis le coup d’envoi de la saison, les poulains de Milizou ont montré un visage radieux, en dominant la majeure partie de la rencontre face à un adversaire que l’on annonçait redoutable. En effet, le SS Sidi-Aïch n’a pas pesé lourd devant les unionistes qui, logiquement, se sont imposés sur le score de 2 à 0, faisant ainsi valoir une suprématie incontestée.

Ainsi, les unionistes de la cité Ighil Ouazzoug, qui balayent tous sur leur passage depuis l’entame de cet exercice, ont confirmé, une nouvelle fois, leur suprématie dans cette division avec ce 20e succès. De son côté, le Racing de Seddouk n’a pas fait dans les détails en battant la lanterne rouge, la JS Béjaïa, sur le score, sans appel, de quatre buts à un, alors que le CR Mellala n’a pu faire mieux que de glaner le petit point du match nul face au NC Béjaïa. Pareil pour le CRB Souk El Tenine qui s’est contenté du partage des points face à la JS Ighil Ouazzoug (1–1).

Pour sa part, l’AS Oued Ghir est allée à Béjaïa surprendre la formation locale du CS Protection Civile (3-4), dans un match plein de rebondissements. La fête a commencé déjà dans toute la Soummam et les supporters de ce club sont très heureux de voir leurs favoris réaliser leur rêve, en leur procurant autant de joie, après une saisons exceptionnelle. Une vraie saison à la hauteur des aspirations, de ce beau monde, qui a cru jusqu’au bout et au final, l’accession est bel et bien revenue à l’US Soummam, qui se projettera désormais sur le prochain exercice qui se profile à l’horizon.

Samy H.