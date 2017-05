Tout Béjaïa rêve du trophée

Par DDK | Il ya 15 minutes | 41 lecture(s)

La finale de la Coupe d’Algérie de Futsal, entre le MC Bejaïa et l’AS Guelma est programmée pour ce vendredi 19 mai 2017 à partir de 16h30 à la salle Omnisports du Complexe Sportif Rabah Bitat de Bouira.

Les Béjaouis, qui ont perdu la finale de la saison écoulée devant El Bordj ne veulent pas rater cette occasion d’offrir à la capitale des Hammadites sa première coupe d’Algérie de Futsal, même si la tâche s’annonce difficile devant une coriace équipe de l’AS Guelma. Un match ardu pour les deux teams qui rêvent de brandir à la fin le trophée.

L’entraineur du MC Bejaia, Tarik Benali, que nous avons contacté nous a affirmé : «je pense qu’on aura affaire à une très bonne équipe de Guelma qui possède dans ses rangs des joueurs chevronnés, de notre côté, on sait très bien ce qui nous attend demain et on ira à Bouira pour gagner cette coupe qu’on a perdu la saison dernière par manque d’expérience. On dit bien qu’une finale se gagne alors de notre part, on jouera pour gagner».

C’est là le souhait de tous les Béjaouis qui veulent bien voir le MCB s’offrir le trophée demain après-midi, en s’imposant devant cette coriace formation de l’AS Guelma qui ne sera pas d’ailleurs, facile à manier. Tout le monde est mobilisé pour cet évènement sportif de la saison et les supporters comptent se déplacer en force à Bouira pour soutenir leur équipe favorite, et l’encourager à se surpasser, pour arracher la victoire finale et remporter dame coupe.

