«On croit dur comme fer à l’accession»

Par DDK | Il ya 15 minutes | 42 lecture(s)

Le capitaine et buteur de l’US Béni Douala, Wassim Noura, ne perd pas espoir de voir son équipe réaliser son objectif, car, à ses yeux, c’est amplement mérité, ‘’eu égard à tous les sacrifices consentis par tout le monde depuis l’entame de la saison’’.

«On a souffert depuis l’entame de la saison et subi beaucoup de pression, surtout lors des matchs joués en déplacement. On était attendus par tous nos adversaires, mais on a su comment relever le défi et il nous reste ce dernier match face à la JSD Jijel, pour accéder Incha’Allah et donner de la joie à tous les Kabyles. Cela dit, on doit aussi attendre le résultat de l’autre rencontre qui opposera Rouisset au RC Kouba. On espère de tout cœur que les joueurs du MBR se donneront à fond pour leur dernier match de la saison et la termineront avec les honneurs, en réalisant un bon résultat pour éviter les spéculations des uns et des autres sur leur honnêteté. On croit en nos chances d’accéder. Incha’Allah, on aura le dernier mot et l’US Béni Douala accèdera en Ligue deux mobilis», déclare-t-il.

Propos recueillis par M. B.