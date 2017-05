Par DDK | Il ya 14 minutes | 1 lecture(s)

Le premier responsable de la section de football, Hocine Ammam, reste confiant quant aux chances de son équipe d’accéder en Ligue II Mobilis.

Néanmoins, il souhaite que le MB Rouisset joue le jeu face au RCK : «On garde nos chances intactes pour accéder en Ligue deux Mobilis. Il reste encore une journée à disputer ce vendredi, lors de laquelle on recevra une bonne équipe de Jijel qu’on doit battre, tandis que le concurrent direct jouera en déplacement à Ouargla face au MB Rouisset. J’espère que le MBR jouera le jeu et que les joueurs se donneront à fond pour terminer leur saison sur une bonne note. L’accession est toujours jouable et on espère la fêter en fin de match face à la JSD Jijel. C’est le souhait de tous les Kabyles», a-t-il déclaré.

Propos recueillis par M.B.