Battre Jijel et espérer un faux pas du RC Kouba

Les yeux seront braqués, demain après-midi, sur les stades du 1er Novembre de Tizi-Ouzou et d’Ouargla, où les deux co-leaders de la DNA, l’US Béni Douala et le RC Kouba, donneront la réplique, respectivement, à la JSD Jijel et au MB Rouisset.

Les gars de l’US Béni Douala n’ont plus leur destin entre leurs mains. En effet, leur accession dépend du résultat du match de demain, mais aussi de celui du MB Rouisset – RC Kouba.

Dans le cas du match nul des Koubéens chez les Sudistes de Rouisset, conjugué à la victoire des camarades de Mohamed Kamel Hadj Kaci, l’accession reviendra aux Ath Douala. En tout cas, ces derniers ne veulent pas perdre espoir et croient, dur comme fer, en leurs chances de se frayer une place au soleil, dès demain, à l’issue de cette ultime journée du championnat de la DNA (groupe centre).

À rappeler que dans les autres groupes, Ouest et Est, les champions sont connus, en l’occurrence le WA Tlemcen (Groupe Ouest) et l’AS Aïn Mlila (Groupe Est). Ainsi donc, dans le groupe Centre, tout va s’éclaircir demain après-midi entre l’US Béni Douala et le RC Kouba. À noter que si les deux équipes gagnent demain, c’est le RC Kouba qui accèdera, car ayant réussi un meilleur goal-average.

Mais en football tout reste possible et les Koubéens n’auront pas la mission facile face au MB Rouisset, qui jouera sans aucune pression. Ce match se jouera à huis clos après la sanction infligée par la Ligue nationale du football amateur au MB Rouissat. Impossible n’est, donc, pas Béni Douala et les joueurs, les dirigeants, le staff technique et les supporters restent confiants et optimistes, et espèrent que le MB Rouisset jouera le jeu à fond face aux Koubéens.

L’US Béni Douala, nourrit donc, l’espoir de gagner demain et de voir le RCK trébucher face à Rouisset, pour réaliser le rêve de toute la Kabylie, en accédant en Ligue deux mobilis.

Massi Boufatis