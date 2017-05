La JSK au complet face au RCR

Par DDK | Il ya 15 minutes | 44 lecture(s)

Après la reprise d’avant-hier soir, l’équipe s’est, encore, entraînée, hier matin, au stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou. La séance d’hier a été caractérisée par le retour du défenseur Ferhani parmi le groupe.

Ainsi, après s’être contenté de quelques soins, avant-hier, Ferhani a pris part au match d’application de son équipe hier matin. Cependant, ses deux équipiers Raïah et Asselah ont travaillé en solo, et n’ont pas participé au match d’application.

A noter que Djerar et Berchiche étaient absents hier. Ils devront reprendre aujourd’hui, pour préparer ce match face à un concurrent pour le maintien. Cette rencontre revêt une grande importance pour les joueurs, lesquels doivent faire preuve de plus de sérieux et de rigueur, pour prétendre à la victoire, et s’éloigner de la zone des relégables, sinon ils risquent bel et bien de retourner à la case départ.

Le staff technique, à sa tête Mourad Rahmouni, s’est adressé à ses joueurs à la reprise des entraînements, en leur demandant de travailler davantage et d’attaquer le prochain rendez-vous avec tous leurs atouts pour empocher les trois points : «Je veux la victoire face au RCR. On n’a pas le droit à l’erreur, si on veut garder nos chances intactes pour le maintien. Il faut se racheter du dernier échec concédé face au DRB Tadjenant, en battant cette équipe de Relizane qui lutte, aussi, pour son maintien en ligue 1 professionnelle», leur a-t-il lancé.

Les camarades de Rial, qui semblaient avoir saisi le message de leur coach, savent que la victoire est impérative face au Rapid de Relizane, pour remonter la pente et gagner quelques marches au classement. A signaler que les Kabyles auront droit à deux autres séances, aujourd’hui et demain, avant d’affronter les Relizanais ce samedi à 16h au stade du 1er Novembre, pour le compte de la 27e journée de la ligue 1 Mobilis.

M. L.