Priorité : régler les joueurs

Par DDK | Il ya 14 minutes | 37 lecture(s)

Les caisses du MOB seront, bientôt, renflouées avec 7,8 milliards de centimes, représentant les 2,5 milliards du fonds de wilaya, les 2 milliards de l’APC de Béjaïa, ainsi que les 2,5 milliards du MJS et les 800 millions accordés aux jeunes catégories.

Cette somme sera une bouffée d’oxygène pour la nouvelle direction du club qui, pourra, enfin, assainir la situation des joueurs. Ces derniers, rappelons-le, réclament une moyenne de 5 mois de salaire, sans oublier les fonctionnaires du club qui n’ont pas été payés depuis maintenant 10 mois.

Des membres de l’AG du CSA/MOB s’activent pour réunir les 2/3

Rencontrés avant-hier, certains membres de l’AG du CSA/MOB, étaient très furieux contre le président du CSA/MOB et actuel président du conseil de gestion de la SSPA/MOB, après que ce dernier aurait pris certaines décisions sans revenir à l’AG et consulter ses membres. Ils activent, en conséquence, ces jours-ci pour réunir les 2/3 et provoquer une AG extraordinaire afin de s’expliquer sur certains points, à l’image de l’GA ordinaire qui n’a pas eu lieu depuis août 2016.

À Oran dès demain

L’équipe du MOB ralliera la ville d’Oran, vendredi matin (8h30). Une fois arrivés sur place, le coach Allou a prévu une légère séance de décrassage avant le match de samedi face au MCO.

Z. H.