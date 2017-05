Sept doublés en jeu

Par DDK | Il ya 57 minutes | 73 lecture(s)

C’est aujourd’hui qu’auront lieu les finales jeunes de la coupe de wilaya de Tizi-Ouzou, avec quatre rencontres qu’abritera le stade Oukil Ramdane. Ce sont les Benjamins qui ouvriront le bal de cette épreuve populaire.

L’école d’ABC Foot donnera la réplique à son homologue de l’USM Draâ Ben Khedda. Deux équipes qui se sont qualifiées, avant-hier, aux dépens respectivement de la JS Azazga et de la JS Kabylie et qui feront tout pour s’offrir le trophée. En minimes, la finale s’annonce alléchante entre l’ES Tigzirt et le CA Freha qui joueront pour le doublé (Coupe et championnat). Dans la catégorie cadette, l’AC Yakouren, l’invitée surprise de cette finale, croisera le fer avec la formation du LS Draâ Ben Khedda. Un match qui promet beaucoup entre deux formations qui ont une grande envie de brandir le trophée. Enfin, en Juniors, le DC Boghni et l’ES Tigzirt vont tout faire pour être à la hauteur de l’événement. En effet, après avoir décroché haut la main le titre de champion dans leurs groupes respectifs, les deux antagonistes du jour vont se livrer une véritable bataille pour arracher le doublé. Un enjeu qui donnera un plus de piquant à cette finale très attendue par les fans des deux clubs, mais aussi par les puristes de la balle ronde au niveau de la wilaya et ils seront sans doute très nombreux à ce rendez-vous. Une présence en force qui poussera les Montagnards de Boghni et les littoraux de la ville balnéaire de Tigzirt à sortir le grand jeu pour sortir vainqueurs et répondre aux attentes de leurs galeries respectives. Pour rappel, les vainqueurs seront qualifiés pour la prochaine édition de la Coupe d’Algérie (2017-2018).

S. K.