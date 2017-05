Le CRB Tizi-Ouzou aurait pu faire mieux

Par DDK | Il ya 57 minutes | 77 lecture(s)

Le nouveau promu en Régionale 1, le CRBT, a terminé le championnat pour sa première expérience dans cette division à la 12e place.

Les Communards de Tizi-Ouzou, drivés au début de la saison par Chabane Meftah secondé par Said Meziani, ont réussi un bon parcours avant que l’équipe ne connaisse une chute libre en matière de résultats, suite au départ de Meftah qui démissionné de son poste. La direction, à sa tête Moh Nesnas, a donc fait appel à quelqu’un de la maison, Dries Abdellah. Mais les débuts de celui-ci furent difficiles, puisque l’équipe n’est pas parvenue à décoller, ce qui n’a fait que compliquer sa position au classement. Elle fut un moment menacée de relégation en Régionale 2, mais les camarades de Salim Medjebour ont refait surface en améliorant leurs résultats. Au final, les gars du CRB Tizi-Ouzou ont réussi la remontada, en se maintenant en régionale une, sauvant ainsi leur saison. Ils ont pu récolter 37 points sur les 30 matchs disputés, tout en terminant en beauté lors du dernier match en allant chercher une large victoire en déplacement (3 à 0), face au WB Saoula. Un succès qui a permis aux Communards de finir le championnat à la 12eplace.

Les Communards ont perdu 21 points à Oukil Ramdane…

Les poulains de Dries Abdellah et Said Meziani ont raté beaucoup de points à domicile. Sur les 15 matchs joués au stade Oukil Ramdane, les Communards ont perdu à cinq reprises et concédé fois matchs nuls. Pas moins de 21 points perdus au total. S’ils avaient mieux négocié leurs matchs sur leurs bases, ils auraient terminé sur le podium. Mais le départ de Chabane Meftah avait provoqué une cassure dans les résultats de l’équipe.

… Et ont récolté 13 points en dehors de leurs bases

Fort heureusement, les joueurs du CRB Tizi-Ouzou ont pu arracher des points en dehors de leurs bases. Ils ont fait match nul à sept reprises et même gagné deux rencontres, la dernière face au WB Saoula. Au total, pas moins de 13 unités ont été récoltées par les Communards du CRBTO, sur les 45 possibles, à l’extérieur. L’attaque du CRB Tizi-Ouzou a marqué 31 buts, mais la défense en a encaissé 29. La ligne offensive pointe à la 13e place, tandis que la défense s’est classée à la 5e place et fait partie des meilleures défenses du championnat. Les dirigeants comptent revoir leurs objectifs à la hausse pour la saison prochaine, visant carrément l’accession en inter-régions.

Massi Boufatis.