La LRFA annule la décision de rétrogradation de Taâssast et Barbacha

L’organe juridictionnel des recours de la Ligue régionale de football d’Alger, siégeant en appel mercredi dernier, a annulé la rétrogradation de l’AS Taassast et de l’ARB Barbacha en division inférieure, a indiqué la Ligue régionale de football d’Alger sur son bulletin numéro 36 publié jeudi.

L’organe juridictionnel infirme donc l’intégralité du dispositif disciplinaire pris en 1ère instance par le bureau de la Ligue de football de la wilaya de Bejaïa, en conseil de discipline élargi lors de sa séance extraordinaire du 03.05.2017. Il a été décidé notamment : la réintégration de l’AS Taassast et de l’ARB Barbacha dans leur groupe d’origine pour le restant du Championnat de la division honneur (Seniors), au titre de la saison sportive 2016/2017. L’AST, qui occupe la onzième place du championnat, jouera l’ultime journée à Sidi Aïch, alors que l’ARBB, qui occupe la 9ème place avec 30 points, croisera le fer cet après-midi avec le CR Mellala. La nouvelle décision de la commission de recours menace plus que jamais l’avenir de l’AS Oued Ghir et la JS Béjaïa. En effet, ces deux équipes, qui occupent respectivement les 14ème et 15ème place évolueront la saison prochaine en division inferieur.

