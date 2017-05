Hanni meilleur passeur et champion avec Anderlecht

Par DDK | Il ya 56 minutes | 60 lecture(s)

L’international algérien d’Anderlecht Sofiane Hanni a remporté le titre de champion de Belgique de première division, après une victoire en déplacement face à Charleroi (3 à 1).

A une journée de la fin de la saison, Hanni et Anderlecht sont sacrés champions haut la main. Lors de cette 9e journée des play-offs, Hanni a contribué de fort belle manière au succès des Mauves, en étant derrière deux buts inscrits par Teodorczyk (81’) et Massimo Bruno (89’). Sofiane Hanni est le meilleur passeur du championnat belge avec 13 passes décisives. Une saison pleine pour l’international algérien qui sera certainement l’une des pièces maitresses dans l’échiquier de Lucas Alcaraz pour les prochaines échéances qui attendent les verts, dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2019 et le reste du parcours dans les qualifications au mondial de Russie 2018.

Saâdi inscrit son 15e but

Idriss Saâdi, l’attaquant de Courtrai, a réussi à marquer un joli but face à Lokeren. Incorporé après l’heure de jeu par son entraîneur, Saâdi s’est montré efficace, deux minutes seulement après son entrée, en marquant un but d’anthologie. Ce buteur attitré, qui a perdu sa place de titulaire et qui est resté muet durant plus de deux mois, a refait surface face à Lokeren en inscrivant un but de toute beauté et permis à son équipe de rester dans la course à une place qualificative à l’Europa League. Pour rappel, Lucas Alacaraz a rencontré le buteur Idriss Saâdi, tout comme Hanni, il y a quelques jours. Sa convocation pour le prochain stage de la sélection nationale se précise de plus en plus. Saâdi sera d’un grand apport sur le plan offensif pour les Verts, en prévision du match face au Togo dans le cadre de la 1ère journée des éliminatoires de la CAN 2019.

Mahrez et Slimani chutent lourdement face à Tottenham

Les deux internationaux algériens de Leicester City, qui ont pris part au match de la 34e journée de la Premier League face à Tottenham, ont été humiliés et de quelle façon ! Mahrez qui a joué titulaire et Slimani qui a fait son entrée à la reprise de jeu (46’) ont chuté lourdement et sur le score sans appel de 6 à 1 face aux Spurs. Après cette lourde défaite, Leicester City voit ses chances de se qualifier à une compétition européenne la saison prochaine s’évaporer.

A. M.