Madjer nommé conseiller technique

Par DDK | Il ya 57 minutes | 57 lecture(s)

La fédération algérienne de football vient de nommer l’ancienne gloire du football national et mondial, Rabah Madjer, comme conseiller technique du président Kheireddine Zetchi.

Cette nomination est venue au bon moment, surtout en ces moments, où le premier responsable de l’instance fédérale, est ciblé de toutes parts, par ses opposants à sa politique de gestion. Les deux hommes vont se rencontrer prochainement, pour élaborer un plan de travail, pour une meilleure organisation du football algérien, et surtout, pour permettre à Zetchi de bien mener sa mission, tout en évitant les erreurs commisses, depuis son intronisation à la tête de la fédération algérienne de football en mars dernier.

Une mission d’ambassadeur de la FAF

L’ancien international des Verts et du FC Porto, en l’occurrence, Rabah Madjer aura aussi pour mission, d’être l’ambassadeur de l’instance fédérale auprès des instances internationales. Une représentation, qui ne sera que bénéfique, pour l’image de marque du football algérien, vu sa grande valeur, et son passage très remarquable avec les Dragons de Porto et cette talonnade en finale de la ligue des champions qui est restée dans les annales du football mondial.

A. M.