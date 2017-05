L’Algérie éliminée par le pays organisateur

Par DDK | Il ya 56 minutes | 58 lecture(s)

L’équipe nationale olympique de football, qui a validé son ticket qualificatif au carré d’as des jeux de solidarité islamique de Bakou, a quitté la compétition avant-hier jeudi.

En effet, les camarades de Chemseddine Rahmani ont quitté le tournoi face au pays organisateur, l'Azerbaïdjan, en s’inclinant sur le score de 2 à 0. L’équipe olympique du pays hôte a marqué les deux buts par l’intermédiaire de Ruslan Abishov (39e) et Isayav Masgad (57e). Les capés de Chafik Ameur affronteront lors du match de classement, demain matin à 8h30 heure algérienne (11h30 heure locale), leurs homologues camerounais, éliminés aux tirs au but par la sélection d’Oman. Lors des matchs du premier tour de ce tournoi, les U23 ont terminé à la tête du groupe B, avec sept points dans leur compte, avec deux victoires et un match nul. Les camarades de Gaâgaâ ont atteint leur objectif, celui des ½ finales, surtout si on sait que la plupart de ces jeunes sont de la catégorie des U20 renforcée, par des joueurs seniors. Les protégés de Chafik Ameur ont réussi de belles prestations et sont promis à un avenir radieux. Il faut juste les prendre en charge et ce qu’ils ont montré lors de ce tournoi, il y a de quoi espérer de voir quelques uns d’eux, intégrer les rangs de la sélection locale ou les ‘A’ dans le proche avenir. Lucas Alcaraz le sélectionneur des Verts aura certainement un œil sur ces jeunes pétris de qualités et va les suivre avec beaucoup d’attention, pour leur faire appel. Face à l’Azerbaïdjan, le pays organisateur, l’arbitre a faussé la partie en faisant sortir les jeunes algériens de leur match, ce qui n’a fait qu’avantager les Azéris qui ont su comment tuer les débats en rajoutant un deuxième but. Lors du match de classement prévu demain dimanche, les jeunots algériens tenteront de finir sur le podium, en battant cette équipe du Cameroun.

Aomar Moussi.