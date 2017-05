L’USOA frappe fort et termine sur le podium

Par DDK | Il ya 4 minutes | 1 lecture(s)

Pour le compte de la 30e et dernière journée du championnat de la DNA, groupe centre, l’USO Amizour a, malgré le huis clos, a remporté, avant-hier, une large victoire face au WR M’Sila. La formation d’Amizour confirme, ainsi, son invincibilité à domicile et décroche, avec mérite, la troisième place au classement général. En dominant leur invité, les Rouge et Noir ont offert un beau cadeau de fin d’année à leurs supporters, qui suivaient la rencontre sur les balcons des bâtiments d’à côté, en réussissant à assommer, avec quatre buts, leur adversaire du jour. Ce dernier n’a pas eu son mot à dire, tant les coéquipiers de Naït Yahia se sont montrés bien supérieurs dans tous les domaines. En effet, dès le coup d'envoi, les poulains du duo Boussekine – Bounif, bien organisés sur le terrain, se sont rués vers l’attaque et sont parvenus à trouver la faille dès la 18' par Aoures. À force de pousser, les hommes de Omar Oumbiche vont être récompensés par une seconde réalisation, signée par le même Aoures, qui profitera de la passivité des M’Silis. Les locaux ne vont pas s’arrêter là, puisque, dans le temps additionnel et sur la dernière action, Naït Yahia signera le troisième but pour l’USOA. C’est sur ce score en faveur des locaux (3-0) que l’arbitre sifflera la fin de la 1ère mi-temps. En seconde période, les visiteurs sont rentrés sur la pelouse déterminés à reprendre le jeu en main, ou du moins montrer ce qu’ils savaient faire. Le jeu s’animera donc avec des attaques de part et d’autres et à la 59e minute de jeu, ils réussirent à réduire le score. Secoués par cette réalisation, les camarades d’Amroun vont reprendre le match en main et dominer leurs adversaires. Ils réussiront à marquer une quatrième réalisation par l’entremise d’Idirene. À 4-1, les carottes étaient cuites. Et c’est sur cette victoire que l’arbitre sifflera la fin de la rencontre.

Samy. H.