Le RC Kouba retrouve la Ligue II

Par DDK | Il ya 4 minutes | 1 lecture(s)

Le rideau est tombé avant-hier sur le championnat de division nationale amateur groupe centre, qui a révélé ses derniers secrets.

Comme la saison écoulée, il a fallu attendre la dernière journée pour connaitre le lauréat. Et l’heureux de ce baisser de rideau du championnat, de la division nationale amateur, du groupe centre, c’est finalement le RC Kouba qui, après cinq saisons passées en division nationale amateur, retrouvera la Ligue 2 professionnelle la saison prochaine. En effet, les poulains de Bouzidi sont allés chercher les trois points de la victoire à Touggourt, face au MB Rouissat. Une accession arrachée sur le fil du rasoir, avec un meilleur goal-average devant l’US Béni Douala, qui a offert à ses supporters une large victoire sans saveur à l'occasion de la réception de la JSD, sur le score de 5 buts à 3, mais sans conséquences, puisque l’objectif a été raté au final. Alors qu’en bas du classement, c’est le RC Boumerdès, qui, malgré sa large victoire sur Dar El Beida est l’avant dernier des trois groupes de la DNA et accompagnera l’USM Cherraga en Division inter-régions. Une fin de saison difficile pour les gars de Cheraga, et ce, même s’ils avaient déjà les deux pieds depuis un bon bout de temps. Dans les autres rencontres. L’USO Amizour a écrasé le WR M’Sila sur le score de quatre buts à un. Alors que la JS Hai Djabel a terminé la saison avec un large succès face aux sudistes de Beni Thour. De son coté, l’IB Lakhdaria a fait plaisir à ses fans en clôturant cet exercice par une victoire, aux dépens du NARB Reghaia, deux buts à zéro (2- 0). Enfin, la lanterne rouge, l’USM Cheraga, a étrillé son vis-à-vis de ce dernier round, le MC Mekhadema par un cinglant quatre à un (4-1). Trente buts à l’actif des attaquants.

Samy. H.