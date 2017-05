Amel Bouira pour la 2e fois de suite

Par DDK | Il ya 3 minutes | 1 lecture(s)

Après celui organisé, le 20 avril dernier, simultanément aux stades de M’Chedallah et El Adjiba, l’académie sportive de Bouira a organisé la semaine passée son deuxième challenge de la saison au niveau du stade OPOW Rabah Bitat de Bouira qui a vu la participation de 12 équipes. Réparties en quatre groupes de trois équipes, les jeunes amateurs de la balle ronde se sont donnés à cœur joie à leur sport favori le temps d’une journée. La première demi-finale a été remportée par l’équipe de la JS M’Chedallah face au club El Charika de Bouira par la plus petite marge. Dans la deuxième demi-finale, c’est l’équipe d’Amel de Bouira qui s’est qualifiée aux dépens de l’Olympique de Raffour, là aussi par un but à zéro. Et c’est l’équipe Amel de Bouira qui gagna la finale devant la JS M’Chedallah sur le score d’un but à zéro, s’adjugeant ainsi son deuxième titre de suite. Une consécration amplement méritée pour l’équipe d’Amel de Bouira qui a su comment raflé la mise et avoir le dernier, devant cette coriace équipe de M’Chedallah, qui aurait pu prétendre au sacre final, mais l’efficacité a été du coté des Bouiris. Un trophée a été remis au vainqueur de ce deuxième challenge de l’académie sportive de football de Bouira, ainsi que des médailles, sans oublier évidemment le vaincu la JS M’Chedallah et tous les autres participants à cet évènement sportif. Une totale réussite et un grand bravo aux organisateurs qui n’ont rien laissé au hasard, en accomplissant leur mission comme il se doit, tout en donnant rendez-vous pour le 3e challenge qui aura lieu l’année prochaine durant la même période.

M’Hena. A.