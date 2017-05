Le MC Béjaïa haut la main

Par DDK | Il ya 3 minutes | 1 lecture(s)

La salle OMS Rabah Bitat de Bouira a abrité, avant-hier vendredi, la finale de la coupe d’Algérie de futsal qui a mis aux prises le MCB (Machaal club de Béjaïa) à l’ASG (Avenir sportif de Guelma).

La rencontre, qui s’est déroulée en présence des supporters des deux équipes, était très disputée. Drivés par l’entraîneur Benali Tarik, les Béjaouis n’ont pas tardé à montrer leur ambition de remporter le trophée, en ouvrant le score dès la cinquième minute de jeu par l’intermédiaire du virevoltant Benseghir Malek. Un trophée qu’ils ont, pour rappel, perdu la saison dernière face au CFBBA (Club futsal de Bordj Bou Arréridj). L’équipe de Guelma a essayé de revenir au score, mais bute à chaque fois sur l’excellent portier béjaoui. Soutenu par son public, le MCB a crucifié son adversaire, en inscrivant but sur but. Mené à 5 à 0, l’ASG réduit la marque dans les cinq dernières minutes, mais il était déjà trop tard. Le MCB ajoute le sixième but juste avant le sifflet final. Ainsi, la coupe d’Algérie a été remise aux gagnants par le wali de Bouira, en présence des autorités civiles et militaires de la wilaya, le DJS ainsi que le président de la ligue nationale de Futsal, en l’occurrence M. Zemmar et Nordine Bakiri, membre du bureau fédéral chargé de l’organisation de la coupe d’Algérie. À noter que le MCB représentera l’Algérie à la prochaine coupe du monde qui se déroulera en chine.

M’Hena A.