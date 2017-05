«On a offert aux jeunes un cadre de compétition»

Par DDK | Il ya 3 minutes | 1 lecture(s)

«Malgré les multiples contraintes rencontrées depuis le début de la saison, notamment à cause du retard dans le renouvellement de l’agrément de l’académie, nous avons essayé de récupérer le temps perdu et d’offrir aux jeunes un cadre de compétition. C’est aussi une occasion pour évaluer le travail de nos cadres et entraîneurs. Le constat est là, nous avons assisté à de très belles joutes de football, avec une qualité de jeu appréciable. Par ailleurs, je tiens à rendre hommage à la protection civile pour sa disponibilité à chaque fois qu’on fait appel à elle».

M’Hena. A.