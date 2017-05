«Nous avons atteint notre objectif»

Par DDK | Il ya 3 minutes | 1 lecture(s)

Le coach du CRB Tizi-Ouzou, Dries Abdellah, estime que son équipe a réalisé son objectif, à savoir le maintien, pour sa première saison en Régionale 1.

La Dépêche de Kabylie : Vous avez terminé le championnat avec un large succès en déplacement face au WB Saoula, un commentaire ?

Dries Abdellah : Je crois qu’on ne pouvait espérer une meilleure fin de saison que celle réalisée face au WB Saoula (3 à 0), et en terminant le championnat sur une bonne note.

Le CRBTO est classé à la 12e place à l’issue de la dernière journée de la Régionale 1, en évitant la relégation au finish…

On a sauvé le club de la relégation avant même la dernière journée. La preuve, on a terminé à la 12e place avec 37 points dans notre compte et loin devant les équipes reléguées, le NR Bouchaoui (15e) avec 20 points et le CB Sidi Moussa (16e) avec 3 points seulement, tout en devançant le WB Saoula (13e) avec 34 points, et l’Olympique Tizi Rached (14e) qui totalise dans son compte 30 points.

Ne pensez-vous que l’équipe aurait pu prétendre à un meilleur classement ?

Effectivement, le CRB Tizi-Ouzou aurait pu largement terminer la saison avec une meilleure position au classement, si on avait bien négocié nos matchs. On a raté beaucoup de points qui nous auraient permis de nous classer parmi les équipes du haut du tableau. Mais bon, le plus important, c’est d’avoir assuré le maintien en Régionale 1, qui était notre objectif cette saison.

Et qu’en est-il de votre avenir à la barre technique ?

On va se reposer un peu et prendre du recul loin du monde du foot, pour décompresser après une saison chargée et sous pression. Le CRBTO c’est ma maison et je serai prêt à continuer à coacher l’équipe si le président décide de me renouveler sa confiance. On en reparlera au moment opportun.

Entretien réalisé par Massi Boufatis