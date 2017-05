«C’est avec un pincement au cœur que je quitte la JSMB»

Par DDK | Il ya 4 minutes | 1 lecture(s)

Dans un document qu’il a signé et dont nous détenons une copie, le président Boualem Tiab, tout en expliquant les raisons de l’échec de son équipe de retrouver l’élite cette saison, a réitéré sa volonté de quitter le navire après près de trois décennies passées à la tête du club. «Ma décision de partir fait suite à notre échec d’accession en ligue 1 pour des raisons multiples, dont le recrutement de certains éléments à la moralité sportive douteuse et d’un entraîneur, dont le choix n’a pas été judicieux. A cela s’ajoutent des pratiques antisportives orchestrées en fin de saison par certains clubs ayant bafoué l’éthique sportive, hormis le PAC, et la temporisation des instances sportives pour l’application des décisions de justice relatives aux arrangements avérés de matchs… Tout cela me laisse penser que notre football n’est vraiment pas dans un milieu sain». Et de justifier le retrait de tout le comité directeur du club : «Le comité directeur de la JSMB n’a pas été épargné tout au long de la saison par des tirs sans cesse de la part de certains supporters via les réseaux sociaux, usant d’accusations sans fondement et d’un vocabulaire qui était loin de la vraie culture de la JSMB». Et au doyen des présidents des clubs algériens de s’adresser enfin aux amoureux du club pour les informer une nouvelle fois de sa décision de partir. Il usera de mots forts pour leur recommander notamment de rester unis derrière le club et ses couleurs : «Je tiens à informer la grande famille de la JSMB que je me retire des affaires de la SSPA/JSMB dès la régularisation des salaires des employés du club et le règlement des factures des fournisseurs. C’est avec un grand pincement au cœur que je laisse le club pour lequel je n’ai ménagé aucun effort pour le faire accéder en ligue 1. Une place qui est naturellement la sienne. Aux vrais supporters de la JSMB, je tiens à vous rendre un vibrant hommage avec le souhait de vous voir rester fidèles aux couleurs Vert et Rouge. Mes salutations sportives».

B Ouari.