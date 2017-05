«Béni Douala a été un rude concurrent»

Par DDK | Il ya 3 minutes | 1 lecture(s)

Après l’accession du RC Kouba en ligue deux professionnelle, Youcef Bouzidi s’est exprimé en fin de match gagné face au MB Rouissat 2 à 0, devant les médias, en déclarant ce qui suit : " l’accession a été très difficile à obtenir, surtout face à la rude concurrence imposée par l'US Béni Douala, mais elle est amplement méritée". Le driver des Vert et Blanc rajoute que "L'accession n'a vraiment pas été facile. Preuve en est qu'elle ne s'est concrétisée que lors de la toute dernière journée. Le RCK reste cependant un grand club d'Algérie et il mérite donc de se replacer plus haut". Youcef Bouzidi était confiant depuis le match nul ramené d’Amizour face à l’US Oued Amizour, où son équipe a réussi à faire match nul, en concluant que "Nos supporters étaient pour la plupart septiques après le nul à Oued Amizour, mais personnellement, j'étais convaincu du contraire. Je savais dès lors que le RCK venait de franchir un grand pas vers la montée, et c'est ce qui a fini par se confirmer". L’accession n’a pas été facile à se dessiner, devant la concurrence del’US Béni Douala qui n’a pas démérité, en terminant même avec le même nombre de points.

A. M.