Maillot n’oublie pas ses enfants

Amis, coéquipiers et dirigeants du club maillotin, ils étaient tous là pour prendre part ou assister au jubilé de l’un des talentueux joueurs de la JS M’Chedallah. Lui, c’est Saïd Chiad, appelé communément ‘’Camara’’. Il a décidé de raccrocher les crampons, alors qu’il n’a que 32 ans. Connu comme étant un joueur plein de hargne et animé de l’esprit de la gagne, Saïd Chiad, l’enfant prodige du club, a commencé sa carrière de joueur en 1997, en catégorie minimes. Il quitta, à plusieurs reprises, la JSM, pour évoluer au sein d’autres clubs, tels la JS Azazga, l’ORB Akbou... avant de retrouver son club de toujours, avec lequel il décide de mettre un terme à sa carrière de footballeur. Ainsi, plusieurs supporters se sont rendus au stade communal Taleb Achour, pour assister à son jubilé et revoir, à l’occasion, d’anciens joueurs qui ont porté le maillot maillotain, à l’instar d’Allem, Rejdal, Bounsis, Barbari, Azrar… les trouvailles étaient pleines d’émotions et de souvenirs. Lors de cette occasion, deux joutes amicales ont eu lieu, la première a mis aux prises les vétérans de la JS M’Chedallah à la JS Mellouza (M’Sila), et la deuxième les seniors de la JS M’Chedallah, où a évolué Saïd Chiad, et le champion de la Régionale 2, le MB Bouira.

