Par DDK | Il ya 1 heure | 105 lecture(s)

«Je suis très ému et c’est avec une immense joie que je retrouve aujourd’hui mes amis et ex-coéquipiers. Toutefois, et même si je reste toujours compétitif, il faut savoir s’arrêter au bon moment quoique avec un pincement au cœur. Ce n’est pas pour autant que je quitte définitivement le club, je reste à son service. Pourquoi pas embrasser la carrière d’entraîneur et continuer de servir la JS M’Chedallah, ma deuxième famille».