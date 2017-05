L’AS Oued Ghir et la JS Béjaïa reléguées en pré-honneur

Par DDK | Il ya 1 heure | 80 lecture(s)

La dernière journée du championnat de la division Honneur de la ligue de Béjaïa s’est jouée avant-hier. Le leader, l’US Soummam, qui a assuré son accession depuis quelques semaines déjà, est allé piétiner les locaux du NB Taskriout sur le score fleuve de 6 à 3, et termine, ainsi, la saison en apothéose.

Ce résultat démontre que le leader a respecté l’éthique sportive et a joué pleinement le jeu. Même cas de figure pour le CRB Aokas qui est allé surprendre la JS Béjaïa en cette ultime joute. Ceux du SRB Tazmalt, pour leur part, ont dominé le CSP Civile sur le score de 4 à 2, alors que les gars d’Ighil Ouazzoug ont pris le dessus sur le RC Seddouk sur le score de 3 à 1, tout comme le NC Béjaïa qui s’est imposé sur le CRB Souk El Tenine sur le score de 2 à 1. A noter que les SSSA et CRM ont empoché les trois points sans jouer, respectivement, devant Taâssast et Barbacha. Enfin, c’est donc l’AS Oued Ghir qui va devoir prendre l’ascenseur dans le chemin inverse en compagnie de la JS Béjaïa, lanterne rouge de ce groupe depuis l’entame de cet exercice, qui n’a pas pu suivre le rythme du championnat cette saison.

Samy H.