Consécration d’Akbou, Felden et Ighil Ouantar

C'est vendredi dernier que le rideau est tombé sur la saison footballistique dans la wilaya de Béjaïa, avec les finales de la coupe de wilaya des jeunes catégories.

Les finales ont vu les clubs de la vallée de la Soummam : la JS Akbou (U14), le WA Felden (U15) et l’AS Ighil Ouantar (U17), rafler la mise, vendredi dernier, au stade de Benallouache. Ces trois formations se sont adjugé, à cette occasion, le doublé, puisqu’elles ont terminé également en tête du classement de leurs championnats dans leurs groupes respectifs. En effet, les U14 de la JS Akbou ont longtemps sué pour finalement venir à bout de leur vis-à-vis, l’OS Tazmalt, à l’issue de l’épreuve fatidique des tirs au but (4- 2), après que la rencontre se fut achevée dans son temps règlementaire par deux buts partout. Chez les U15, le WA Felden a dû lui aussi attendre l’épreuve fatidique des tirs au but (4-2) pour remporter la coupe, devant le CR Béjaïa, la rencontre s’étant achevée dans le temps réglementaire zéro partout. Enfin, pour la troisième finale, les U17 de la JS Ighil Ouantar se sont offert la coupe de wilaya en l’emportant petitement face à leurs homologues de l’OS Tazmalt qui avaient raflé la mise la saison dernière.

Les champions des différentes catégories récompensés

Profitant de cette fête footballistique, la ligue a récompensé les équipes championnes dans les différentes catégories et dans leurs groupes respectifs. Chez les U14 : le MO Béjaïa, la JSM Béjaïa, le CRB Souk El Tenine, le RC Seddouk, la JS Akbou et l’OS Tazmalt ont été sacrés champions, alors que chez les U15, la consécration est revenue aux clubs de l’US Soummam, l’O Melbou, l’ARB Barbacha, le CSP Tazmalt et le WA Felden. Pour les U17, le titre est revenu dans les différents groupes aux clubs suivants : le NC Béjaïa, l’O Melbou, le RC Seddouk, l’AS Ighil Ouantar et l’OS Tazmalt. Enfin, en catégorie des U20, c’est l’US Beni Mansour qui l’emporta.

