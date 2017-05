Belle opération de l’EH Béjaïa

Par DDK | Il ya 1 heure | 93 lecture(s)

Le club Espoir handisport de Béjaïa (EHB), qui a participé au championnat national de handi-athlétisme, les 17, 18 et 19 mai derniers à Alger, a obtenu la sixième place au niveau national, avec un pactole de 26 médailles (12 or, 8 argent et 8 bronze).

Les médailles d’or ont été décrochées par Ouaret Wahiba (3 médailles) au 800m, 1500m et 500m, Hammoum Anaïs (2 médailles) au lancer du poids et du disque, Brahna Nassima (2 médailles) au 1500m et 800m, Mouhou Hanane (2 médailles) au saut en longueur et lancer de javelot, Agchoute Samir (1 médaille) au lancer de disque et Abdelmalek Sofiane (1 d’or) au lancer de javelot. La première responsable du staff technique, Sabrina Zerkak, a affirmé ce sujet : «Nous disposons de l’un des meilleurs clubs au niveau national, avec 27 athlètes, dont 7 jeunes sportifs. Je lance un appel aux autorités locales pour d’éventuelles aides, car nous disposons d’athlètes de différents handicaps : visuels, inadaptés, IMC, moteurs, paraplégiques et tétraplégiques. Le haut niveau demande des moyens colossaux et pour participer aux jeux para-olympiques de Tokyo, les autorités locales doivent nous aider.

L’ASJH de Tizi-Ouzou avec 6 médailles dont 2 en vermeil

Je profite, aussi, de cette occasion pour remercier le P/APC de Béjaïa, le DJS de Béjaïa, Saïd Mhidi, qui nous a assuré le transport, ainsi que notre président M. Gougame». À signaler qu’en sus des résultats du week-end passé, l’EHB a récolté 5 médailles (3 or et 2 bronze) lors du championnat national du cross de décembre dernier, ainsi qu’une coupe par équipes. Des résultats qui propulsent le club dans le T20 avec un total de 31 médailles, pour la saison 2016/2017 (15 or, 8 argent et 10 bronze) et une coupe. L’Association sportive des jeunes handicapés de la wilaya de Tizi-Ouzou a récolté 6 médailles lors du championnat d’athlétisme handisport. L’équipe de Tizi-Ouzou a participé avec 16 athlètes. «La récolte n’est pas négligeable, malgré la défection des meilleurs éléments du club à cause des examens scolaires de fin d’année», notera le président du club, Smaïl Ben Hamna. En Effet, Saad Sara, dans la catégorie des T20, a décroché deux médailles dont une en or dans le 400m et une autre en argent dans le 200m. Medjbar Lamia a décroché trois médailles dont une en or (5000m), une en argent (1500m) et une autre en bronze (800m). Abed Billal, dans la catégorie T44, a pu monter la troisième marche du podium dans le 200 m. À rappeler que cette compétition nationale a regroupé 62 clubs des différentes wilayas du pays. Avec ce résultat, le club de Tizi-Ouzou a pu se classer à la 18e place. À ce sujet, son président dira : «Comparés aux saisons précédentes, nos résultats se sont améliorés, même si les meilleurs de nos athlètes sont retenus pour les examens de fin d’année. Nous tenons à saluer les efforts des entraîneurs Azem et Medjbar et l’ensemble de l’encadrement du club. Je n’oublierai pas aussi de saluer les efforts des entraîneurs de natation, dont les protégés ont réussi à gagner 16 médailles, dont 11 en or au courant de la présente saison sportive».

Z. H et Hocine T.