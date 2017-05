«On aurait pu revenir avec un nul»

Par DDK | Il ya 1 heure | 88 lecture(s)

Après la défaite contre le MCO à Oran, le premier responsable du staff technique, Amar Allou, est revenu sur le rendement de ses joueurs et l’avenir de ce groupe qu’il gère par intérim.

La Dépêche de Kabylie : Quel commentaire faites-vous sur cette défaite?



Amar Allou : Je pense que globalement on ne méritait pas de perdre. Si on n’avait pas raté le penalty en fin du match, on aurait glané un point. Mais que voulez-vous, le sort est toujours suspendu à certaines erreurs, sachant que lors des deux premiers buts, nous avons commis des erreurs de débutants. En seconde période, on est revenus avec d’autres ambitions et on a dominé de bout en bout, en créant plusieurs occasions de buts, mais sans pour autant les concrétiser. Je pense qu’aujourd’hui on a gagné des jeunes capables de reprendre le flambeau. Il suffit juste de leur donner cette chance de jouer pour gagner en confiance. Vu le rendement de ce match, je peux vous confirmer qu’on ne mérite pas la relégation. On n’aurait jamais été dans une telle situation, sans la programmation infernale après la finale de la coupe d’Afrique.

En parlant des jeunes incorporés lors de ce match, quels jugements portez-vous sur eux ?



Honnêtement, je suis très content et rassuré de leur rendement tout au long de la partie avec des prestations qui s’améliorent de match en match. Aujourd’hui, j’ai incorporé 4 jeunes d’entrée, dont 2 de la catégorie U20, sans compter ceux qui étaient sur le banc.

Comment voyez-vous les 3 matchs restants ?

Je continuerai à travailler avec la même ambition et les plus en forme joueront. Je donnerai encore la chance à ces jeunes pétris de qualités qui seront l’avenir du club, il suffit tout juste de bien les encadrer et les conseiller.

L’on a assisté à un accrochage entre vous et Yaya sur le banc au stade Zabana, qu’en est-il exactement ?

Je ne veux pas trop m’étaler sur cet incident. Mais un rapport sera établi et déposé au niveau de la direction. C’est à elle de prendre les décisions nécessaires. Je suis le seul habilité à composer l’équipe qui jouera un match et personne ne pourra le faire à ma place. C’est moi qui me charge des entraînements et qui connait très bien les joueurs, donc c’est à moi d’établir le onze rentrant. En somme, c’est aux joueurs de s’adapter à ma méthode de travail et non le contraire.

