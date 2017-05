«Rebrab veut que je reste»

Par DDK | Il ya 1 heure | 141 lecture(s)

Sans citer le moindre nom et sollicitant l’aide des supporters, le président Hannachi a affirmé que des personnes malveillantes veulent saboter la JSK : «Nos supporters doivent savoir qu’il y a des gens qui veulent saboter la JSK et ils doivent rester derrière leur club», a-t-il déclaré.

«On a gagné avec la sueur des joueurs»

Le président Hannachi était aux anges après la précieuse victoire remportée par son équipe, avant-hier, face au RCR. Commentant ce succès, le président kabyle en a imputé tout le mérite à l’investissement total de ses joueurs : «On a réalisé cette victoire grâce à la sueur de nos joueurs qui se sont donnés à fond tout au long de la rencontre. C’est une victoire importante pour la suite du parcours, mais on ne doit pas baisser les bras car l’équipe n’a pas encore assuré son maintien. On doit rester sur cette lancée pour que le club quitte la zone rouge», a-t-il affirmé.

«Les supporters doivent soutenir l’équipe »

Le président Hannachi s’est dit très content du soutien des supporters lors du match face au RCR. Il souhaite qu’ils demeurent derrière leur équipe lors des prochains matchs. «Les vrais amoureux du club soutiennent l’équipe au lieu de chercher à la perturber. Ils doivent rester faire très attention, car il y a des personnes qui ne veulent pas du bien à la JSK. On a assuré une précieuse victoire face au RC Relizane, mais on ne doit pas baisser les bras», a-t-il averti.

«Je le dis et je le répète, la JSK ne descendra pas»

Le président Hannachi a une nouvelle fois assuré que la JSK restera en Ligue 1 Mobilis : «Je le dis et je le répète, la JSK ne descendra pas en Ligue 2. On n’a pas encore assuré notre maintien, mais on continuera à lutter pour sortir l’équipe de la zone rouge. Cette victoire face au RCR, un concurrent direct pour le maintien, nous a fait beaucoup de bien et nous aidera à atteindre cet objectif».

«Pourparlers avec Cevital»

Questionnés sur ses pourparlers avec Issad Rebrab pour prendre la JSK, le chairman kabyle a dévoilé que l’homme d’affaires veut qu’il reste président de la JSK. Il a même affirmé même que lui et le patron de Civital préparent de grands projets pour la JSK : «Rebrab veut que je reste président de la JSK. Nous sommes en train de préparer ensemble de grands projets pour le club pour la saison prochaine. Il redeviendra l’un des meilleurs clubs en Afrique», a-t-il assuré.

M. L.