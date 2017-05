«On doit continuer sur cette lancée»

Par DDK | Il ya 1 heure | 78 lecture(s)

Pour l’entraîneur adjoint, Faouzi Moussouni, la victoire face au RCR est très importante pour la suite du parcours.

Il affirme toutefois que son équipe doit continuer sur sa lancée pour assurer son maintien : «Cette victoire face à Relizane est très précieuse. C’est un succès qui fera du bien aux joueurs lors de la suite du parcours. A présent, on doit continuer sur notre lancée pour récolter d’autres points et assurer le maintien en Ligue 1 mobilis. On fera le maximum pour atteindre notre objectif et satisfaire nos supporters», a-t-il déclaré.

M. L.