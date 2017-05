Pas encore tirée d’affaire

Par DDK | Il ya 1 heure | 87 lecture(s)

La JSK a réalisé, avant-hier, une bonne opération en battant le RCR un but à zéro, mais cela reste encore insuffisant pour crier le maintien.

N’ayant pas d’autre choix que gagner le match, les Kabyles furent à la hauteur et assurèrent l’essentiel, en engrangeant les trois points de la confrontation. En battant un concurrent direct pour le maintien, l’équipe souffle un peu. La JSK occupe actuellement la 12ème place, avec 31 points. Elle dépasse ainsi son adversaire du jour, le RCR, qui totalise 29 points, à trois journées du baisser du rideau. Même le CSC totalise 29 points, mais avec un match en moins face à l’USMH. Mais le maintien n’est pas encore assuré pour les Kabyles qui doivent récolter d’autres points lors des prochains rendez-vous. Certes, cette victoire augmente les chances de la JSK de se maintenir en Ligue 1 Mobilis, mais l’équipe doit réussir d’autres bons résultats lors des prochains matchs. En effet, en cas de défaite lors de la prochaine journée face à l’O Médéa et en cas de victoire du RCR face au MCA, la JSK retournera à la case départ. En d’autres termes, les Kabyles ne sont toujours pas sûrs de rester parmi les clubs de l’élite. Le staff technique doit donc tout faire pour que son équipe garde sa concentration et négocie bien les prochains matchs. Le destin de la JSK est toujours entre ses mains et elle pourrait assurer son maintien sans attendre les résultats des autres clubs, en réussir de bons résultats face à l’O Médéa, à l’USMBA et au CRB.

Ils viseront cinq points, face à Médéa, l’USMBA et le CRB

La JSK affrontera l’O Médéa, avant de recevoir l’USMBA au stade du 1er novembre, puis de croiser le fer avec le CRB à Alger lors de la dernière journée. Les Kabyles viseront au moins cinq points sur les 9 possibles, pour assurer officiellement leur maintien en Ligue 1. L’équipe cherchera la victoire at home face à l’USMBA et visera au moins le match nul face à Médéa et au CRB. Même si la mission des Kabyles ne sera pas facile, ils devront faire le maximum pour la réussir. A signaler que les Kabyles ont bénéficié de trois jours de repos et la reprise est prévue pour mercredi, afin de préparer le match face à Médéa.

M. L.