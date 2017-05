Tournoi en hommage aux frères Boudjemaâ

Par DDK | Il ya 9 minutes | 1 lecture(s)

Avant la clôture de la saison footballistique, le CSA/Olympique de Draâ El-Mizan (Ecole de football) a voulu rendre hommage à deux de ses jeunes élèves, décédés dans un tragique accident, le 8 mars 2016, sur la RN05, à Aomar (Bouira) avec leur père et leur sœur Riham. Il s'agit de Tadj Eddine et Anis Boudjemaâ. Le président du CSA/ODEM, M. Aissa Benahmed, et son staff technique ont organisé un tournoi de football entre les différentes catégories de l'école : les débutants, les poussins et les benjamins. Au total, 150 petits enfants ont été convoqués au stade Mohamed Boumghar, le week-end dernier, en vue de disputer plusieurs finales. Au terme de ce tournoi, une coupe a été remise aux vainqueurs de chaque catégorie. Par ailleurs, l’un des rescapés du dramatique accident, le petit Lotfi, la maman a également survécu, a été invité pour recevoir des cadeaux symboliques (une petite coupe, un ballon et une tenue de sport). Ce fut le moment le plus émouvant de la clôture du tournoi. Au terme des rencontres, une quête a été initiée par les organisateurs, en présence des membres du bureau, beaucoup d'invités de la société civile, du maire par intérim, M. Mohamed Gherbi, du député Ahcène Mansouri, ex-P/APC de Draâ El-Mizan. M. Aissa Benhamed dira : «Nous aimerions que Tadj Eddine et Anis soient présents parmi nous. Mais le destin en a décidé ainsi. Nous implorons Dieu de les accueillir avec leur père dans Son vaste Paradis. Je dirai aussi à Lotfi que nous serons toujours à ses côtés. Je tiens aussi à remercier tous ceux qui nous ont aidés à organiser ce tournoi et tous ceux qui nous ont honorés de leur présence. L’argent collecté sera remis à la mère de Lotfi, en cette veille du mois sacré de Ramadhan. Je terminerai en souhaitant bonnes vacances à tous ces enfants». Il est à souligner que pour cette saison les benjamins ont occupé la 2e place dans leur groupe et qu'ils se sont qualifiés au play-off où ils ont atteint les quarts de finale. Les poussins ont quant à eux joué les demi-finales de la coupe Danone, à Tizi-Rached.