Une saison à mettre aux oubliettes

Par DDK | Il ya 9 minutes | 1 lecture(s)

La Régionale 2 venant tout juste de s’achever, l’heure est au bilan pour l’EST qui a raté sa saison, n’ayant pas atteint l’objectif d’accession en Régionale 1.

La désillusion est énorme chez les supporters qui ne s’expliquent pas ce second échec, alors que toutes les conditions étaient réunies durant l’intersaison. Hélas, la montée au palier supérieur clamée haut et fort par le président Ziani et son staff n’a pas eu lieu. Trop d’erreurs ont été commises depuis le début du championnat pour espérer réaliser le rêve tant caressé par les fans de l’équipe. au final, le club d’Ath Yemel a dû batailler pour assurer son maintien terminant la saison à la 6ème place avec 43 points, loin derrière le trio de tête composé de l’ES Bir Ghbalou, du CRB Kherrata et du champion, l’USM Draâ Ben Khedda.

18 points perdus à domicile

Le premier constat amer de cette saison est le recrutement quantitatif sans être qualitatif de joueurs. Néanmoins, les Oranges de Timezrit auraient pu faire mieux que cette 6ème place s’ils avaient bien négocié leurs rencontres dans leur fief de Timelahine. L’EST a pu, certes, ramener 16 points de l’extérieur, avec 4 victoires, 4 nuls et 7 défaites, mais à l’opposé les camarades de Kenzi ont trop perdu de points à domicile en enregistrant 8 victoires, 3 nuls et 4 défaites. Pourtant, certains adversaires étaient bel et bien prenables, à l’image des MCB, USMB et CRBI. Ce sont 18 points qui ont été jetés par les fenêtres.

Quatre entraîneurs consommés

Du coté d’Ath Yemmel, on est bien évidemment déçu par la saison réalisée par l’Espérance, notamment après un début de saison des plus prometteurs. Après une belle période, ce fut la dégringolade. Pour beaucoup, cela est dû aux choix et aux changements opéré par la direction au niveau de la barre technique. Le maintien de l’entraîneur à la barre technique, à un moment où le changement de coach devenait inévitable, est à inscrire dans les ratages des responsables de l’équipe. L’EST a consommé quatre entraîneurs au cours de cette saison. Aouimeur a débuté la préparation estivale avec l’équipe, avant de céder le témoin à Ghani Boulaincer qui quitta la barre technique au bout de quelques matches seulement et le président a dû confier l’équipe à l’entraineur des gardiens de buts, Aït Dahmane, qui lui aussi jeta l’éponge après trois rencontres, puisqu’il n’a pas pu résister à la pression. Le départ de ce dernier a poussé les dirigeants à faire appel aux services de Kamel Bouzit. Et ce dernier a réussi à remettre l’équipe sur rails. Il a non seulement sauvé l’équipe de la relégation, mais il lui a fait remonter la pente pour terminer la saison sur une bonne note, le large succès face à Maillot et clôturer cet exercice à la 6ème place avec 43 points (12 victoires 7 nuls et 11 défaites). Maintenant il faut désormais penser à la prochaine saison footballistique, et la préparer dès maintenant, si vraiment l’ES Timezrit veut accéder en régionale une. La balle est dans le camp de la direction, qui devra ratisser large en engageant des joueurs de qualité, tout en misant sur l’ossature de l’équipe, et surtout effectuer une bonne préparation d’inter saison, pour entamer par la suite l’exercice prochain avec toutes ses forces.

Samy H.