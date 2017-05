Benarbane Khaled, un buteur racé

Par DDK | Il ya 9 minutes | 1 lecture(s)

Auteur de 22 buts cette saison avec son équipe l’OS Moulediouane, le centre-avant Benarbane Khaled a marqué les esprits, à travers les différents stades de la wilaya de Tizi-Ouzou. Ce jeune attaquant avait évolué chez l’USM Draâ Ben Khedda, avant de s’engager, au mercato estival dernier, avec l’OSM. Un recrutement qui s’est avéré judicieux pour le club, puisque Khaled Benarbane a contribué de fort belle manière à son accession en Régionale 2. Les défenseurs des équipes adverses avaient toujours peur de lui, sachant qu’il ne rate jamais une occasion qui se présente, surtout dans la surface de vérité. Il sait marquer des deux pieds, de la tête et dans différentes positions. C’est un attaquant qui sait se positionner dans la surface de réparation et qui surgit au bon moment, pour donner de l’avance, ou égaliser pour l’OSM. «Je suis un chasseur de buts et il est rare que je rate les occasions surtout dans la surface des 18 yards. Je suis très heureux d’avoir contribué à l’accession de l’OSM en Régionale 2», nous a déclaré le joueur, convoité par son ancien club l’USM Draâ Ben Khedda qui veut le récupérer pour la prochaine saison. Reste à savoir si les dirigeants de l’OSM, à leur tête Walid Kasdi, vont accepter de le laisser partir.