Ghanem tenté de s'expatrier

Il fait toujours partie de la catégorie des U20 du club, mais il fait déjà parler de lui. Il s’agit de Fouad Ghanem, un pur produit de l’école de la JSM Béjaïa qui, en un court laps de temps, a réussi à s’imposer en équipe A.

Surclassé par le coach en chef, Younes Ifticen, lors des quatre derniers matchs de la saison, le virevoltant Ghanem a réussi à marquer les esprits dès sa première apparition, puisqu’il avait inscrit le seul but de la victoire pour son équipe face à la JSM Skikda (1-0). Le jeune lutin béjaoui enchaînera en réussissant un autre but décisif face à l’USM Blida (2-1), lors de l’ultime journée du championnat. Ghanem, qui a déjà conquis les cœurs des inconditionnels du club, ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. En effet, il ambitionne d’embrasser une carrière professionnelle en France où tous les moyens adéquats existent pour s’épanouir, sachant que l’enfant de Timezrit possède une marge de progression assez importante pour percer. Contactée, la nouvelle étoile montante du football béjaoui révèle que des touches existent effectivement avec certains clubs de l’Hexagone.

À ce propos, il dira au bout du fil: «Oui, j’attends un visa d’entrée en France pour passer des tests avec les équipes réserves des clubs de Sedan, Bastia et Guingamp. Ça me tient à cœur et je voudrais saisir ma chance dès que possible». Sur un autre plan, Ghanem évoquera le parcours de son club actuel ayant terminé la saison aux portes du podium : «Il est navrant de rater notre objectif d’accession, alors que nous n’avons presque jamais quitté le podium. Dommage aussi que des paramètres extra-sportifs aient remis en cause le travail de toute une saison. Toutefois, il est vrai que nous avons raté beaucoup de points chez nous, et cela n’a pas été sans incidence sur notre parcours. Mais que voulez-vous, on est surtout désolés pour nos supporters qui ont beaucoup cru en nous cette saison», a-t-il dit.

