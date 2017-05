Une saison à rebondissements

Par DDK | Il ya 9 minutes | 2 lecture(s)

La JS Azazga a terminé la saison au milieu du tableau, avec une huitième place et 42 points à son actif.À rappeler que les poulains de Hocine Chikhi ont raté leur début de saison en enregistrant une série de mauvais résultats. Ce qui s’est répercuté sur le classement de l’équipe qui s’est retrouvée menacée de relégation, à la fin de la phase aller du championnat inter-régions (groupe centre-est). Ainsi, les Rouge et Noir sont passés complètement à côté de la plaque lors de la première manche du championnat. Mais après l’arrivée de Hocine Chikhi à la barre technique, la JS Azazga s’est ressaisie et a commencé à retrouver ses sensations, en réussissant une série de victoires au début de la phase retour. Elle est même parvenue à se hisser à la 5e place, avant de vivre un autre passage à vide. Les résultats n’ont pas suivi et c’est la chute de l’équipe au classement, avant qu’elle ne reprenne son envol durant les derniers matchs de la saison, en terminant, au final, au milieu du tableau (42 points). Sur les 30 matchs disputés durant la saison, la bande de Chikhi Hocine en a gagné 11, s’est inclinée à 10 reprises et a fait 9 matchs nuls. Un parcours tout juste moyen pour les gars de la JS Azazga, qui, de l’avis des observateurs, auraient pu faire mieux, et prétendre à un meilleur classement final, peut-être même parmi les cinq premiers. Présentement, c’est le baisser du rideau et les dirigeants, à leur tête le président Sahi Farid, sont appelés à réunir les moyens nécessaires, surtout financiers pour viser plus haut et se montrer plus ambitieux lors du prochain exercice footballistique. C’est en tout cas le souhait des amoureux du club.