«On aurait pu faire partie du top 5»

Par DDK | Il ya 10 minutes | 2 lecture(s)

Le coach de la JS Azazga, Hocine Chikhi, est revenu sur le parcours de son équipe en championnat inter-régions, en estimant qu’elle aurait pu réussir un meilleur parcours. «On a fait un parcours meilleur lors de la phase retour par rapport à la première manche du championnat, lors de laquelle l’équipe est passée à côté de son sujet», a-t-il avoué. Et d’ajouter : «Je crois que les joueurs ont repris confiance à mon arrivée à la barre technique, car j’ai su comment les remobiliser. D’ailleurs, ils ont réussi une remontée au classement, en s’éloignant de la zone rouge». Le coach de la JS Azazga, Hocine Chikhi, conclut: «La saison est terminée et on est classés à la 8e place. Je crois qu’avec plus de percussion devant face aux équipes adverses, on aurait pu prétendre au top 5. Mais bon, l’essentiel est que la JSA a assuré son maintien en inter-régions et il faut bien retenir la leçon, pour repartir sur de bons pieds la saison prochaine».