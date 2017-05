«C'est une juste récompense pour tous les efforts déployés»

Par DDK | Il ya 10 minutes | 2 lecture(s)

C’est un président heureux qui continue de savourer l'accession de son équipe, l'USMDBK, en Régionale 1. Il s’agit de Merzak Merdaoui, qui parle dans cet entretien de cette accession historique de son équipe.

Je suis très satisfait, car tous les efforts déployés durant la saison ont été récompensés. Avec 66 points, on a terminé ce challenge avec la meilleure attaque et défense (48 buts inscrits contre 18 encaissés). Il faut dire que ça n'a pas été facile pour une équipe sans gros moyens. Donc, on peut imaginer les difficultés que nous avons vécues tout au long de ce championnat. Toutefois, je tiens à remercier vivement le président du CSA, Kaci Hocine, et le P/APC, Sebahi Mohamed, qui ont toujours été à nos côtés.On a terminé le championnat haut et fort avec 15 points d’avance sur notre poursuivant, à savoir le CRB Kherrata. Ce dernier, au même titre que l’ES Bir Ghbalou, n’a résisté que durant la phase aller. Il y a aussi la JS M’Chedallah qui est une équipe complète, technique et très fair-play. D'ailleurs, j'estime qu'elle a mérité mieux cette saison. Quant aux autres équipes, elles sont d'un niveau tout juste moyen.Il y a eu du bon et du mauvais, mais je dirai que certains ont montré leurs limites. C'est malheureux de le dire, mais c'est la triste réalité. C'est l'une des raisons, d'ailleurs, qui nous ont poussées à demander des délégués de matchs.Je tiens à remercier tous ceux qui ont contribué à cette consécration, à savoir les joueurs, les dirigeants, les entraîneurs, les supporters, les bienfaiteurs et bien sûr les autorités, dont le P/APC, mais aussi l’imprimerie ‘’Ourassi’’ et le Laiterie ‘’Tassili’’ de Draâ Ben Khedda, sans oublier Meghrici Hakim et tant d’autres. Maintenant, on fera en sorte que notre équipe soit encore plus forte la saison prochaine.