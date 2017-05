«On assurera notre maintien»

Par DDK | Il ya 9 minutes | 2 lecture(s)

Le milieu de terrain Adel Djerrar, estime que la dernière victoire face au RCR est très précieuse et leur permettra d’entervoir la fin de saison avec confiance.

La Dépêche de Kabylie : Avec du recul, qu’avez-vous à dire sur la victoire face au RCR ?

Adel Djerrar : C’est une victoire très précieuse qui nous permettra de souffler. Le faux pas était interdit pour nous et Dieu merci, on a réussi à glaner les trois points de la confrontation. C’était un match à six points face à un concurrent direct et les points remportés sont très importants. On dédie ce succès à nos supporters et on les remercie infiniment pour leur grand soutien.

Vous avez fait votre entrée à une demi-heure de la fin et vous avez réussi votre tâche…

Je me donne toujours à fond pour fournir de belles prestations. Cela dit, tous mes équipiers se sont donnés à fond lors de cette rencontre. Le mérite revient à tous les joueurs. Nous sommes conscients de ce qui nous attend et notre seul objectif demeure le maintien de la JSK.

Après cette victoire, les joueurs sont appelés à réussir d’autres bons résultats, car le club a seulement deux points d’avance sur ses poursuivants…

Exactement. Il nous reste encore trois matchs et on doit bien les négocier, à commercer par celui qui nous opposera à l’O Médéa. La victoire face au RCR nous a fait du bien et nous motivera pour les prochains rendez-vous. On doit préparer le match face à Médéa convenablement. En tout cas, on le jouera avec la ferme intention de réussir un bon résultat. Si on gagne cette confrontation, on fera un grand pas pour assurer notre maintien.

Le championnat observera une trêve, est-ce que cela arrange vos affaires ?

La programmation est ainsi faite et nous sommes obligés de la gérer. On profitera de cet arrêt pour travailler encore pour être plus performants. On ne lésinera pas sur les efforts, pour terminer la saison en force et assurer notre maintien parmi les clubs de l’élite Incha’Allah.

Quelles sont les chances de votre équipe de se maintenir ?

Nos chances de se maintenir sont intactes et notre destin est entre nos mains. Nous sommes conscients de ce qui nous attend. On visera le maximum de points possibles, pour réussir notre objectif et satisfaire nos supporters.

En parlant des supporters, qu’avez-vous à leur dire ?

Je les remercie, une nouvelle fois, pour leur soutien. Je leur demande de soutenir l’équipe jusqu'à la dernière rencontre. En tant que joueurs, nous sommes déterminés à tout faire pour réussir les résultats qui leur procureront de la joie

Entretien réalisé par Mustapha Larfi