Bien meubler le vide

Le club kabyle sera au repos forcé vu la trêve qu’observera le championnat pendant un peu plus de deux semaines.

Le prochain match pour les Kabyles se jouera, le 7 juin prochain, face à l’O Médéa, pour le compte de la 28ème journée du championnat de Ligue 1 mobilis, au stade Lyès Limam de Médéa. Le staff technique kabyle est appelé à bien gérer cet arrêt du championnat et préparer son équipe pour les trois derniers matchs qui restent. La bande à Rahmouni et Moussouni aurait pu prévoir un mini-stage de préparation pour permettre aux joueurs de garder leur concentration jusqu’à la fin. Sauf que la période coïncidant avec le Ramadhan, le coach Moussini n’y voit pas une bonne option. Cela dit “C’est en concertation avec la direction que la décision sera tranchée”, dit-il. Toujours menacés de relégation en Ligue 2, les Kabyles doivent assurer la meilleure préparation possible, afin d’espérer réaliser une bonne fin de saison. Les Berchiche, Raiah, Yettou et compagnie sont condamnés à réussir de bons résultats face à l’Olympique Médéa, l’USM Bel Abbès et le CR Belouizdad, pour rester dans l’élite.

Reprise des entraînements demain à 17h

Les Canaris du Djurdjura reprendront les entraînements demain à 17h, au stade du 1er Novembre de Tizi-Ouzou. Après trois jours de repos accordés par le staff technique, les camarades de Malik Asselah entameront la préparation pour le prochain match qui les opposera à l’O Médéa, le 7 Juin prochain, au stade Lyès Limam de Médéa. Ce match sera un tournant pour les Kabyles qui jouent leur survie en Ligue 1 mobilis.

