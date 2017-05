Les joueurs régularisés hier

Par DDK | Il ya 10 minutes | 2 lecture(s)

Le président du conseil de gestion, Mustapha Rezki, en collaboration avec le président de la SSPA/MOB, Amar Boudiab, a entamé depuis hier l’opération de régularisation de la situation financière des joueurs après que les 7,8 milliards de centimes ont atterri dans les caisses du club. Les joueurs toucheront entre 3 à 6 mensualités, en fonction des cas, car la direction a visé plus les joueurs sous contrats, susceptibles de libération en fin de saison afin de négocier, en position de force, leurs départs. Il s’agit de plusieurs joueurs, à l’image de Rahmani et Sidibé. Sur un autre volet, les responsables du MOB ont établi la liste des joueurs à libérer et celle à retenir pour la saison prochaine.

Reprise aujourd’hui

Afin de préparer dans les meilleures conditions le prochain match de championnat contre l’ES Sétif, programmé pour le mercredi 7 juin à Béjaïa, l’entraîneur par intérim, Amar Allou, a donné rendez-vous à ses joueurs pour cet après-midi au stade de l’Unité maghrébine. Le staff technique souhaite la présence de tous les joueurs.

Bira, priorité des dirigeants

Afin d’assurer une bonne préparation pour la saison prochaine, Mustapha Rezki serait en contacts avancés avec Abdelkrim Bira, pour prendre le volet technique du club. Les deux hommes, qui auraient discuté longuement avant-hier, auraient convenu un rendez-vous dans les heures à venir, afin régler tous les détails concernant sa venue à Béjaïa. D’après une source, Bira aurait donné son accord de principe et serait très intéressé par le challenge sportif du MOB.

