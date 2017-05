Le Groupement Sportif de Sour El Ghozlane rafle la mise

Par DDK | Il ya 6 minutes | 1 lecture(s)

Placé sous le l’égide du wali de Bouira et de la DJS, le premier tournoi national de handball, dédié à la mémoire de Ahnane Ali, Bouzned Nordine et Benaisa Badis, organisé par le club de handball, le GSSG (Groupement Sportif de Sour el Ghozlane) du 18 Mai dernier au 20 mai, fut une totale réussite. Le tournoi qui s’est déroulé au niveau de la salle OMS de la ville de SEG a drainé une grande foule, notamment des amateurs de la petite balle de Sour El Ghozlane qui ont fait le déplacement pour soutenir leurs équipes finalistes dans les U13 et les U15. Dans la catégorie des U13, c’est le GSSG qui a pris le meilleur sur le CR Skikda sur le score de 12 à 6. Pareil pour la catégorie des U15, où le GSSG a remporté la finale face à l’excellente équipe de Seddouk, sur le score de 25 à 22 après prolongation. La rencontre fut très disputée et marquée par l’excellente prestation de l’équipe bougiote qui aurait pu gagner. Le temps réglementaire s’est terminé sur le score de parité de 19 partout. Il a fallu recourir aux prolongations, deux fois cinq minutes, pour voir l’équipe locale, portée par son public présent en force, sceller la partie en sa faveur. Soulignons que la finale a été marquée par un fair-play exemplaire, notamment des visiteurs qui malgré la défaite et les larmes ont chaudement salué le vainqueur.