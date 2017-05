L’OSG et le GSSG haut la main

Par DDK | Il ya 5 minutes | 1 lecture(s)

La même salle OMS a abrité durant le même week-end, les finales de la coupe de wilaya de handball des catégories U15, U17 et U19, organisée par le bureau de la ligue de wilaya de Bouira de handball, malgré les problèmes qui y subsistent. Là aussi, ce sont les équipes de Sour El Ghozlane, à savoir, l’OSG et le GSSG, qui se sont distinguées en raflant la mise. Dans la catégorie des U15, la finale était 100% Sour El Ghozlane, (OSG – GSSG), remportée par le groupement sur le score de 32 à 27. Dans la catégorie des U17, l’Olympique Sour El Ghozlane a battu le voisin, Amel Aïn Bessam, sur le score de 33 à 28, alors que dans la catégorie des U19, l’OSG a difficilement battu l’Etoile Sportive de Lakhdaria sur le score de 23 à 22. Des trophées ont été remis à l’ensemble des délégations et non seulement aux vainqueurs, comme pour dire que la seule victoire était la réussite de cette double manifestation sportive en présence du 1er vice-président de la fédération algérienne de handball, M. Hassani Idris, le DJS de Bouira, Djender Djamel, et le chef de daïra de Sour El Ghozlane.