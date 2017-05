«Le règlement est clair»

Par DDK | Il ya 5 minutes | 1 lecture(s)

«C’est un plaisir et un honneur d’être ici et de partager ces moments de joie dans cette fête de la petite balle. Nous avons assisté à de belles rencontres, d’un bon niveau de jeu, cela m’a donné une bonne image du handball à Bouira». Interrogé au sujet du blocage du bureau de la Ligue de wilaya depuis l’élection du nouveau bureau, le N° 02 de la FAHD dira revenir bientôt à Bouira pour «tout faire pour débloquer la situation dans l’intérêt du handball ». Le règlement et la loi dira t-il, «sont clairs, nous veillerons à leur application dans l’intérêt du handball et son developpment».