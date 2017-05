Décès de l’entraîneur Manou

Par DDK | Il ya 4 minutes | 1 lecture(s)

La famille sportive de l’US Tigzirt, club de la division pré-honneur du championnat de wilaya de Tizi-Ouzou, a perdu l’un de ses membres avant-hier. Il s’agit de l’entraîneur de l’équipe fanion de l’US Tigzirt Djabri Abderrahmane, dit Manou, qui a laissé un grand vide au sein de sa famille et de la famille sportive de la wilaya de Tizi-Ouzou. L’enterrement du défunt a eu lieu hier à Tigzirt, avec la présence de ses amis, ses proches, sa famille et les responsables de la ligue de football de Tizi-Ouzou, à leur tête Rachid Asma et le secrétaire général Salem Klari ainsi que d’autres membres, qui se sont rendus sur les lieux pour présenter leurs condoléances à la famille du défunt.