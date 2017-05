Le PSG fonce sur Ghoulam

Par DDK | Il ya 5 minutes | 1 lecture(s)

Il n’est un secret pour personne, l’international algérien de Naples, Faouzi Ghoulam, est convoité par plusieurs clubs européens et non des moindres.

L’arrière-gauche des Verts, dont le contrat arrivera à terme l’année prochaine, est pisté par le Bayern Munich, le Real Madrid, l’Atlético Madrid, Manchester United, Chelsea, la Juventus et le PSG. D’après le quotidien français L’Equipe, dans son édition d’hier, Faouzi Ghoulam est sur les tablettes des Parisiens qui insistent pour le recruter au mercato de l’été prochain. D’après toujours la même source, Ghoulam qui n’a pas encore tranché quant à son avenir avec Naples, sachant que ses dirigeants lui ont déjà proposé de prolonger son contrat, est plus que jamais proche d’un départ cet été.Toujours selon L’Equipe, Faouzi Ghoulam, qui était suivi ces dernières saisons par la cellule de recrutement du club parisien, est pisté de nouveau par ce club qui veut l’engager dès cet été pour combler le vide laissé par Maxwel qui a été libéré. Faouzi Ghoulam sera aussi le concurrent direct de Layvin Kurzawa qui n’a pas eu un bon rendement durant la saison qui vient de s’achever en France. Les dirigeants parisiens, à leur tête Nasser El Khelaifi, vont devoir trouver un successeur, sur le côté gauche de la défense, au Brésilien Maxwell (35 ans), qui a faits ses adieux samedi passé au Parc des Princes. Unai Emry, le coach du PSG, veut une grosse pointure pour le mercato estival et espère s’attacher les services de l’arrière-gauche algérien de Naples auteur de 10 passes décisives cette saison en 37 matchs disputés.

Naples exige 15 millions d’euros

D’après toujours le quotidien L’Equipe, et de sources italiennes, le président de Naples, Aurelio De Laurentiis, exige au minimum la somme de 15 millions d’Euros pour négocier le transfert de Faouzi Ghoulam vers tout club qui veut s’attacher ses services. Nasser El Khelaifi, qui tient vraiment à engager l’arrière gauche des Verts, est prêt à mettre cette somme. Maintenant, reste à savoir si le joueur ne va pas revenir sur sa décision, en prolongeant son bail avec Naples ou en allant monnayer son talent ailleurs dans un autre club européen. Ce sera un été chaud pour Faouzi Ghoulam et les prochaines semaines nous renseigneront davantage sur sa future destination.

Aomar Moussi.